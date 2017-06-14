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14 حزيران 2017
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عدوان: القانون سيعطي كل فريق حزبي أو مستقل حجمه وسيمسح للتعاطي مع الفريق وفقا لحجمه السياسي وهذا هو النظام الديمقراطي

عدوان: القانون سيعطي كل فريق حزبي أو مستقل حجمه وسيمسح للتعاطي مع الفريق وفقا لحجمه السياسي وهذا هو النظام الديمقراطي Lebanon, news ,lbci ,أخبار فريق,سيعطي,القانون,عدوان,
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عدوان: القانون سيعطي كل فريق حزبي أو مستقل حجمه وسيمسح للتعاطي مع الفريق وفقا لحجمه السياسي وهذا هو النظام الديمقراطي
 
 
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