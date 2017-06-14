قانون الانتخاب: ما كتب قد كتب...

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وردت ملاحظات لبعض الوزراء في اللجنة الوزارية على القانون الذي حمله رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء.وفي ما يلي الملاحظات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون:- الوزير علي قانصوه تحفظ على الاتي:- اعترض لعدم وجود وحدة في المعايير.- كان يفضل ان تكون الدوائر اكبر.- وان يكون الصوت التفضيلي في الدائرة.- وان يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.- وان يصار الى اضافة مقاعد الاغتراب من غير 128 نائب الحاليين .- تحديد الكوتا النسائية.- الوزير طلال ارسلان:- اعترض على دائرة عاليه - الشوف وكان يفضل ان تكون الدائرة" الشوف - عاليه- بعبدا".- الوزير يوسف فنيانوس- حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة اشهر ( حاليا سنتين).- الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.- الوزير بيار بو عاصي:- تحفظ على الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل ان يكون في الدائرة.- ان يعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين.- حق ترشح رؤساء البلديات بأقل من سنتين.- الوزير علي حسن خليل:- مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين لكننا ملتزمين بالاتفاق.- اعتراض على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.- يفضل الصوت التفضيلي في الدائرة.- الكوتا النسائية.- سن الاقتراع 18 سنة.- البطاقة الممغنطة.- الوزير حسين الحاج حسن:- مع البطاقة الممغنطة.- يفضل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.- لا مانع ستة اشهر او سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة.- لسنا مع الكوتا النسائية.- 6 دوائر مع النسبية بدلا من 15.- الصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.- الوزير مروان حمادة:- مشروع معقد وصعب التنفيذ.- لا فرق اذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء.- مع البطاقة الممغنطة.- ضد تخفيض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين.- مع تخفيض سن الاقتراع.- في المرة القادمة مراعاة وضع المرأة.- الوزير جبران باسيل- لست مع ان اللائحة الغير مكتملة تفقد مقعدا اذا لم يكن لديها مرشحا لمقعد ومع استبداله بمقعد آخر.- الفرز: اقترح ان يكون الفرز على اساس طائفي: مسيحي - مسلم او ان يتم على مستوى القضاء وليس الدائرة.- اعتبر ان هناك خطأ في المنطق.- عتبة المرشح: تشكل نقص بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها- موعد الانتخابات: اذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع انجاز الانتخابات وان لا يكون موضوعي الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، والا فلنذهب الى الانتخابات باقرب مهلة ممكنة- الاصلاحات: نحن مع انتخاب العسكريين وان يكون بعد اربع سنوات لوائح مختلطة.- الوزير اودايس كيدانيان- مع نقل المقعدين الانجيلي والاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.- الوزير معين المرعبي:- التحفظ على وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لاسيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم اسوة بالدوائر الاخرى.- ملاحظات دولة الرئيس الحريري:- سن الاقتراع 18.- الكوتا النسائية.- البطاقة الممغنطة.- مدة التمديد من سنة الى 10 اشهر واذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات.