قانون الانتخاب: ما كتب قد كتب...

وردت ملاحظات لبعض الوزراء في اللجنة الوزارية على القانون الذي حمله رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء.
وفي ما يلي الملاحظات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون:
- الوزير علي قانصوه تحفظ على الاتي:
- اعترض لعدم وجود وحدة في المعايير.
- كان يفضل ان تكون الدوائر اكبر.
- وان يكون الصوت التفضيلي في الدائرة.
- وان يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.
- وان يصار الى اضافة مقاعد الاغتراب من غير 128 نائب الحاليين .
- تحديد الكوتا النسائية.
- الوزير طلال ارسلان:
- اعترض على دائرة عاليه - الشوف وكان يفضل ان تكون الدائرة" الشوف - عاليه- بعبدا".
- الوزير يوسف فنيانوس
:
- حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة اشهر ( حاليا سنتين).
- الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.
- الوزير بيار بو عاصي:
- تحفظ على الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل ان يكون في الدائرة.
- ان يعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين.
- حق ترشح رؤساء البلديات بأقل من سنتين.
- الوزير علي حسن خليل:
- مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين لكننا ملتزمين بالاتفاق.
- اعتراض على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.
- يفضل الصوت التفضيلي في الدائرة.
- الكوتا النسائية.
- سن الاقتراع 18 سنة.
- البطاقة الممغنطة.
- الوزير حسين الحاج حسن:
- مع البطاقة الممغنطة.
- يفضل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.
- لا مانع ستة اشهر او سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة.
- لسنا مع الكوتا النسائية.
- 6 دوائر مع النسبية بدلا من 15.
- الصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.
- الوزير مروان حمادة:
- مشروع معقد وصعب التنفيذ.
- لا فرق اذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء.
- مع البطاقة الممغنطة.
- ضد تخفيض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين.
- مع تخفيض سن الاقتراع.
- في المرة القادمة مراعاة وضع المرأة.
- الوزير جبران باسيل
:
- لست مع ان اللائحة الغير مكتملة تفقد مقعدا اذا لم يكن لديها مرشحا لمقعد ومع استبداله بمقعد آخر.
- الفرز: اقترح ان يكون الفرز على اساس طائفي: مسيحي - مسلم او ان يتم على مستوى القضاء وليس الدائرة.
- اعتبر ان هناك خطأ في المنطق.
- عتبة المرشح: تشكل نقص بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها
- موعد الانتخابات: اذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع انجاز الانتخابات وان لا يكون موضوعي الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، والا فلنذهب الى الانتخابات باقرب مهلة ممكنة
- الاصلاحات: نحن مع انتخاب العسكريين وان يكون بعد اربع سنوات لوائح مختلطة.
- الوزير اودايس كيدانيان
:
- مع نقل المقعدين الانجيلي والاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.
- الوزير معين المرعبي:
- التحفظ على وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لاسيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم اسوة بالدوائر الاخرى.
- ملاحظات دولة الرئيس الحريري:
- سن الاقتراع 18.
- الكوتا النسائية.
- البطاقة الممغنطة.
- مدة التمديد من سنة الى 10 اشهر واذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات.