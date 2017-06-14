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14 حزيران 2017
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قانون الانتخاب: ما كتب قد كتب...

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قانون الانتخاب: ما كتب قد كتب...
وردت ملاحظات لبعض الوزراء في اللجنة الوزارية على القانون الذي حمله رئيس الحكومة الى مجلس الوزراء.
وفي ما يلي الملاحظات التي أبداها الوزراء على مشروع القانون:


- الوزير علي قانصوه تحفظ على الاتي:


- اعترض لعدم وجود وحدة في المعايير.

- كان يفضل ان تكون الدوائر اكبر.

- وان يكون الصوت التفضيلي في الدائرة.
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- وان يخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.

- وان يصار الى اضافة مقاعد الاغتراب من غير 128 نائب الحاليين .

- تحديد الكوتا النسائية.


- الوزير طلال ارسلان:


- اعترض على دائرة عاليه - الشوف وكان يفضل ان تكون الدائرة" الشوف - عاليه- بعبدا".


- الوزير يوسف فنيانوس
:

- حق ترشيح رؤساء البلديات بعد تحديد مدة الاستقالة بستة اشهر ( حاليا سنتين).

- الصوت التفضيلي على اساس الدائرة وليس على اساس القضاء.

- الوزير بيار بو عاصي:


- تحفظ على الصوت التفضيلي في القضاء وكان يفضل ان يكون في الدائرة.

- ان يعاد توزيع ستة مقاعد نيابية من المقاعد الحالية وتخصيصها للمغتربين.

- حق ترشح رؤساء البلديات بأقل من سنتين.


- الوزير علي حسن خليل:


- مع زيادة ستة مقاعد للمغتربين لكننا ملتزمين بالاتفاق.

- اعتراض على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.

- يفضل الصوت التفضيلي في الدائرة.

- الكوتا النسائية.

- سن الاقتراع 18 سنة.

- البطاقة الممغنطة.


- الوزير حسين الحاج حسن:


- مع البطاقة الممغنطة.

- يفضل لو كان سن الاقتراع 18 سنة.

- لا مانع ستة اشهر او سنتين لرؤساء البلديات لمهلة الاستقالة.

- لسنا مع الكوتا النسائية.

- 6 دوائر مع النسبية بدلا من 15.

- الصوت التفضيلي على الدائرة وليس على القضاء.


- الوزير مروان حمادة:


- مشروع معقد وصعب التنفيذ.

- لا فرق اذا كان الصوت التفضيلي في الدائرة او القضاء.

- مع البطاقة الممغنطة.

- ضد تخفيض عدد النواب ومع تمثيل المغتربين.

- مع تخفيض سن الاقتراع.

- في المرة القادمة مراعاة وضع المرأة.


- الوزير جبران باسيل
:

- لست مع ان اللائحة الغير مكتملة تفقد مقعدا اذا لم يكن لديها مرشحا لمقعد ومع استبداله بمقعد آخر.

- الفرز: اقترح ان يكون الفرز على اساس طائفي: مسيحي - مسلم او ان يتم على مستوى القضاء وليس الدائرة.

- اعتبر ان هناك خطأ في المنطق.

- عتبة المرشح: تشكل نقص بالقانون، سوف نتابع في المستقبل للحصول عليها

- موعد الانتخابات: اذا كانت المهلة تسمح، لا نستطيع انجاز الانتخابات وان لا يكون موضوعي الاغتراب والبطاقة الممغنطة مشمولين فيها، والا فلنذهب الى الانتخابات باقرب مهلة ممكنة

- الاصلاحات: نحن مع انتخاب العسكريين وان يكون بعد اربع سنوات لوائح مختلطة.


- الوزير اودايس كيدانيان
:
- مع نقل المقعدين الانجيلي والاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت.


- الوزير معين المرعبي:


- التحفظ على وحدة المعايير في قانون الانتخاب الجديد لاسيما ما يتعلق بعدم تناسب نواب دائرة عكار مع عدد ناخبيهم اسوة بالدوائر الاخرى.


- ملاحظات دولة الرئيس الحريري:
- سن الاقتراع 18.

- الكوتا النسائية.

- البطاقة الممغنطة.

- مدة التمديد من سنة الى 10 اشهر واذا انتهت التحضيرات قبل ذلك تجرى الانتخابات. 
 
 
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