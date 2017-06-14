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14 حزيران 2017
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من هي الحسناء الإيرانية زوجة نجل أغنى سيّدة افريقية؟ وما علاقتها بعائلة كارداشيان؟

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من هي الحسناء الإيرانية زوجة نجل أغنى سيّدة افريقية؟ وما علاقتها بعائلة كارداشيان؟
ضجت وسائل التواصل الإجتماعي في كل العالم بخبر زفاف فولارين الاكاجا، نجل السيدة الأغنى في أفريقيا.
وأثارت عروس الاكاجا، الإيرانية نازانين جافاريان جايساريفا، فضول الجميع لمعرفة من هي واتّضح أنها كانت تعيش ووالدتها في مانشستر في بريطانيا إلا أنّ الأخيرة أعلنت إفلاسها عام 2014 و تعيش اليوم في منزل يعود لمنظمة غير حكومية تساعد الأشخاص الذين لا يملكون مكاناً للسكن.
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ومنذ فترة قصيرة، حكم على شقيق نازانين البالغ من العمر 24 عامًا بالسجن لمدة 6 اسابيع بعدما ضبط وهو يقود تحت تأثير الكوكايين.
وكانت عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عامًا على علاقة مع روب كارداشيان وهو شقيق نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان.
ودرست نازانين الهندسة الحيوية والهندسة الطبية الحيوية  في جامعة مانشستر ولديها إجازة في الحقوق قبل أن تدخل عالم عرض الأزياء وتختلط بالمشاهير.
وذكرت تقارير أنها التقت بجافاريان في العاصمة البريطانية لندن وأنهما احتفلا بخطوبتهما في اليونان العام الفائت.
 
 
New start: Naza, centre, was born in Iran but moved to the UK when she was young. She was registered on the electoral roll – with her mother and brother Sam as recently as 2015, at the house where her mother was declared bankrupt
 
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