فوائد مذهلة للمشروبات الرمضانية!

إليك فوائد المشروبات الرمضانية ومحاذير استخدامها...

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LBCI News Lebanon

تتميز المشروبات الرمضانية، كالعرقسوس والتمر الهندي والخروب وقمر الدين، بالفوائد الصحيّة العديدة التي تحتوي عليها.

عاجل" إنّ المشروبات الرمضانية مفيدة جدًّا للحدّ من الشعور بالعطش وترطيب الجسم و تعويضه عما يفقده من سوائل. وقالت استشارية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة الدكتورة فرح حسين لموقع "" إنّ المشروبات الرمضانية مفيدة جدًّا للحدّ من الشعور بالعطش وترطيب الجسم و تعويضه عما يفقده من سوائل.

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ونصحت بتناول هذه العصائر عند الإفطار ومع وجبة السحور، لكنّها حذرت من الإكثار من إضافة السكر إليها.

هذا ونصحت بعدم الإفراط في تناول مشروب قمر الدين لأنّه على الرغم مما يحتوي عليه من فيتامينات وحديد يزيد نشاط الجسم ويعزز المناعة، إنّه غنيّ بالسعرات الحرارية.

وتفسر الدكتورة أنّ كوبًا واحدًا من قمر الدين يحتوي على 270 سعرة حراريّة.

أما الكركديه فهو من المشروبات المفيدة جدًّا، إذ يقتل الميكروبات وينشط عملية الهضم، كما أنه ملين ومدر للبول، لكن لا ينصح بتناوله لأصحاب الضغط المنخفض.

ويعمل الخروب على رفع كفاءة جهاز المناعة، ويعالج الحموضة، ويوسع الشعب التنفسية، ويعمل على تخفيف السعال، وهو مفيد أيضًا لعلاج الإسهال والإمساك.