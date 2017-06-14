"العجيبة الثامنة"...

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LBCI News Lebanon

يعتقد باحثون من نيوزيلندا أنّهم على وشك اكتشاف العجيبة الثامنة من عجائب الدنيا من جديد، بعد مرور 131 عامًا على تدميرها بثورة بركانية.

وكانت المدرجات الطبيعية الوردية والبيضاء في نيوزيلندا تُعتبر واحدة من أكبر مناطق الجذب السياحي في القرن التاسع عشر، وأشار الكثيرون إلى أنها "العجيبة الثامنة" من عجائب الدنيا.

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لكن ثورة بركانية كارثية لجبل تاراويرا عام 1886، دمرّت هذه المدرجات، ليعتقد الكثير من الناس أنها اختفت إلى الأبد.

ويظنّ باحثان أنّهما تمكّنا من تحديد موقع المدرّجات على بعد 10 إلى 15 مترا تحت الشاطئ البحري، تحت أكوام من الطين والرماد. كما أشارا إلى ضرورة إجراء مسح شامل للمنطقة، من أجل استعادة الموقع الشهير.

ويعتقد كل من ريكس بون، أحد الباحثين، والدكتور ساشا نولدن أن المدرجات لم تدمر ولم تهبط إلى الجزء السفلي من بحيرة روتوماهانا، بل دفنت على ضفاف البحيرة، ويمكن استعادتها من جديد.

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