6 نصائج جمالية من حسناء "فيكتوريا سيكريت" سارا سامبايو عليك معرفته!

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من منّا لا يحلم بإطلالة رائعة ومثالية كعارضة أزياء فيكتوريا سيكريت سارا سامبايو البرتغالية التي تحظى بمتابعة أكثر من 5 مليون شخص عبر انستغرام؟في حديث مع مجلة ELLE، كشفت سارا عن روتينها الجمالي، إليكم أبرز الخطوات التي تقوم بها:- تغسل شعرها كل يوم وتعتمد على مبدأي القصة والتسريحة الجيدة بأنهما الأهم!- تحرص على الظهور بأساليب مختلفة على السجادة الحمراء وتبتعد عن الرتابة بخاصةٍ في المكياج.- لا تتخلى عن الهايلايتر في ما يخص مستحضرات التجميل. تعتمده على الخدين وعلى عظمة الحاجبين لإضاءة الوجه.- تلجأ إلى جلسات تدليك الجسم للحصول على الراحة والتنعم بالاسترخاء بين الفترة والأخرى.- تحرص على تطبيق مرطب البشرة صيفاً وشتاءً.- تطبق الزيت المغربي يومياً على شعرها بعد الاستحمام خلال الليل.