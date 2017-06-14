6 نصائج جمالية من حسناء "فيكتوريا سيكريت" سارا سامبايو عليك معرفته!

من منّا لا يحلم بإطلالة رائعة ومثالية كعارضة أزياء فيكتوريا سيكريت سارا سامبايو البرتغالية التي تحظى بمتابعة أكثر من 5 مليون شخص عبر انستغرام؟
في حديث مع مجلة ELLE، كشفت سارا عن روتينها الجمالي، إليكم أبرز الخطوات التي تقوم بها:
- تغسل شعرها كل يوم وتعتمد على مبدأي القصة والتسريحة الجيدة بأنهما الأهم!
- تحرص على الظهور بأساليب مختلفة على السجادة الحمراء وتبتعد عن الرتابة بخاصةٍ في المكياج.
- لا تتخلى عن الهايلايتر في ما يخص مستحضرات التجميل. تعتمده على الخدين وعلى عظمة الحاجبين لإضاءة الوجه.
- تلجأ إلى جلسات تدليك الجسم للحصول على الراحة والتنعم بالاسترخاء بين الفترة والأخرى.
- تحرص على تطبيق مرطب البشرة صيفاً وشتاءً.
- تطبق الزيت المغربي يومياً على شعرها بعد الاستحمام خلال الليل.
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