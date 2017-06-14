موضة وجمال
14 حزيران 2017
Back

6 نصائج جمالية من حسناء "فيكتوريا سيكريت" سارا سامبايو عليك معرفته!

إليكم أبرز الخطوات التي تقوم بها Lebanon, news ,lbci ,أخبار سارا سامبايو,فيكتوريا سيكريت,إليكم أبرز الخطوات التي تقوم بها
episodes
6 نصائج جمالية من حسناء &quot;فيكتوريا سيكريت&quot; سارا سامبايو عليك معرفته!
من منّا لا يحلم بإطلالة رائعة ومثالية كعارضة أزياء فيكتوريا سيكريت سارا سامبايو البرتغالية التي تحظى بمتابعة أكثر من 5 مليون شخص عبر انستغرام؟
في حديث مع مجلة ELLE، كشفت سارا عن روتينها الجمالي، إليكم أبرز الخطوات التي تقوم بها:

- تغسل شعرها كل يوم وتعتمد على مبدأي القصة والتسريحة الجيدة بأنهما الأهم!
الإعلان

- تحرص على الظهور بأساليب مختلفة على السجادة الحمراء وتبتعد عن الرتابة بخاصةٍ في المكياج.
- لا تتخلى عن الهايلايتر في ما يخص مستحضرات التجميل. تعتمده على الخدين وعلى عظمة الحاجبين لإضاءة الوجه.
- تلجأ إلى جلسات تدليك الجسم للحصول على الراحة والتنعم بالاسترخاء بين الفترة والأخرى.
- تحرص على تطبيق مرطب البشرة صيفاً وشتاءً.
- تطبق الزيت المغربي يومياً على شعرها بعد الاستحمام خلال الليل.

مصدر
إقرأ أيضاً