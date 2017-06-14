بالفيديو: ضربت طفلة بسبب غيرتها على حبيبها!

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اعتدت امرأة عمرها 28 عاماً تُدعى مارلينيا أورافاج بالضرب على طفلة في الـ 12 من عمرها والسبب غيرتها على حبيبها!وفي التفاصيل، وقعت الحادثة يوم 28 أيار الماضي أمام متجر Wilkes-Barre في بنسلفينيا، حين كانت الفتاة بريسلي كيناي في انتظار والدها الذي كان يدفع ثمن المشروبات في المتجر المجاور.وقد رأت مارلينيا حبيبها وهو يتحدث مع الطفلة ويطلب منها قطعة من الطعام الذي تتناوله، فعندها لم تتمالك أعصابها وضربت الفتاة بعنف شديد.يُذكر، أنّ الشرطة تحقق الآن في تفاصيل الحادثة لمعاقبة الجانية. كما أن الشاب كان قد تودد من الطفلة طلباً للطعام لأنه كان جائعاً.