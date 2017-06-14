تنكّر بالبرقع لاستدراج طفل قاصر... والاعتداء عليه جنسياً في مبنى منزله!

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جريمة اهتز لها الضمير الإنساني.. "القاتل المنقب" وكيف انتهك براءة طفل وقتله.. علوم الدار تتناول تفاصيل الجريمة بفيديوهات حصرية قريبا pic.twitter.com/PzdBpdewcP — علوم الدار (@oloumaldar) June 9, 2017

التقطت كاميرا مراقبة في أحد المباني السكنية في أبو ظبي فيديو وثق لحظة دخول رجل قيل إنّه باكستاني الجنسية (33 عاماً) وهو يتنكّر بالبرقع بغية الاعتداء على طفل.وفي الفيديو، ظهر الرجل الذي تنكّر بزي امرأة وهو يستدرج طفلاً يبلغ من العمر 11 عاماً إلى داخل المصعد للتوجه إلى سطح البناية حيث اعتدى عليه جنسياً وخنقه!يُشار إلى أنّ الرجل الباكستاني على صلة بأهل الطفل وكان على يقين أن الصغير لن يتوجه معه إلى سطح البناية لو لم يكن متنكراً بزي امرأة.الجدير ذكره، أنّ المجرم بات في عهدة الشرطة في أبوظبي وقد اعترف بكل تفاصيل جريمته الشنيعة.إليكم ما التقطته كاميرا المراقبة: