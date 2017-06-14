ابنة أوباما الصغرى "تصدم" روّاد الإنترنت باسمها الحقيقي!

ما هو الاسم القانوني لابنة أوباما الصغرى؟

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LBCI News Lebanon

في نهاية الأسبوع الماضي، احتفلت الابنة الصغرى للرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بعيد ميلادها الـ16، فأقام لها والداها حفلًا وانتشرت صور منه عبر موقعي تويتر وانستغرام.

فاستغنم عدد من المستخدمين الفرصة لمعايدة ساشا والتمني لها أطيب التمنيات.

These photos are beautiful 😍😍

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Happy Sweet 16 Sasha Obama. Great job mom and dad!



P.S.

We still miss you...every damn day!! 😒 pic.twitter.com/gVHiSQBnfc — Tee Marie Hanible (@TheRealTeeMarie) June 11, 2017

Look at Sasha Obama at her Sweet Sixteen and all her little black girl magic friends ☺️ pic.twitter.com/rlDpLLukNX — A.P. (@_tickledpink) May 20, 2017

ومن بين التغريدات تغريدة للصحافية الأميركيّة التي تعمل في موقع "Refinery29"، كتبت فيها أنّ الاسم القانوني لابنة الرئيس السابق هو ناتاشا، ما أثار دهشة الكثيرين، بخاصة أنها لطالما عرفت بين الأوساط الأميركية باسم ساشا.

وانهالت تعليقات الناشطين الذين عبّروا عن "صدمتهم" حيال ما كشفت عنه الصحافية.