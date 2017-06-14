على خطى شقيقتها... عمل جديد لكيم كارداشيان سيحدث ثورة في عالم التجميل!

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@kkwbeauty A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 13, 2017 at 10:58am PDT

@kkwbeauty A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 13, 2017 at 10:58am PDT

@kkwbeauty A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 13, 2017 at 10:58am PDT

تتحضر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى إطلاق ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها على غرار شقيقتها الصغرى كايلي جينير.وقد أعلنت كيم كارداشيان عن هذا الخبر من خلال نشر 3 فيديوهات تُظهر تاريخ إطلاق ماركة المستحضرات kkw beauty عبر حسابها الرسمي على انستغرام.يُشار إلى أنّه من المرجح أن يتم إطلاق الماركة التجميلية في 21 حزيران القادم.إليكم الفيديوهات: