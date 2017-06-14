موضة وجمال
14 حزيران 2017
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على خطى شقيقتها... عمل جديد لكيم كارداشيان سيحدث ثورة في عالم التجميل!

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على خطى شقيقتها... عمل جديد لكيم كارداشيان سيحدث ثورة في عالم التجميل!
تتحضر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان إلى إطلاق ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها على غرار شقيقتها الصغرى كايلي جينير.

وقد أعلنت كيم كارداشيان عن هذا الخبر من خلال نشر 3 فيديوهات تُظهر تاريخ إطلاق ماركة المستحضرات kkw beauty عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

يُشار إلى أنّه من المرجح أن يتم إطلاق الماركة التجميلية في 21 حزيران القادم.
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إليكم الفيديوهات:


 

@kkwbeauty

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on


 

@kkwbeauty

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on


 

@kkwbeauty

A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on


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