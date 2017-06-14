منوعات
14 حزيران 2017
Back

سبب وحيد سيمنعك من الاستحمام في أحواض حمامات الفنادق!

لهذا السبب ابتعد عن الاستحمام في أحواض حمامات الفنادق Lebanon, news ,lbci ,أخبار استحمام,فندق,لهذا السبب ابتعد عن الاستحمام في أحواض حمامات الفنادق
episodes
سبب وحيد سيمنعك من الاستحمام في أحواض حمامات الفنادق!
اقترب موعد العطل الصيفيّة ومن منّا لا يحب الإستحمام والإسترخاء في نهاية اليوم في حوض مليء بالمياه الدافئة، بخاصة بعد نهار متعب وشاق خارج الفندق.
 
إنّه أمر مغر للغاية، لكن ابتعد عنه قدر المستطاع.
 
فكشفت دراسة حديثة عن أنّ أحواض حمامات الفنادق هي بيئة تضمّ أكبر عدد من البكتيريا وأكثرها خطورة، وهي السبب الأول للأمراض الجلدية التي يلتقطها الإنسان من هذه الأحواض والتي لا يعرف مصدرها.
الإعلان

 
ووجدت الدراسة أنّ غرف الفنادق هي من أكثر الأماكن اتساخا.
 
لذلك بدلًا من الاسترخاء في حوض حمام الفندق، قم بحجز جلسة تدليك في أحد المنتجعات.
 
المصدر
إقرأ أيضاً