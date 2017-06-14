سبب وحيد سيمنعك من الاستحمام في أحواض حمامات الفنادق!

لهذا السبب ابتعد عن الاستحمام في أحواض حمامات الفنادق

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LBCI News Lebanon

اقترب موعد العطل الصيفيّة ومن منّا لا يحب الإستحمام والإسترخاء في نهاية اليوم في حوض مليء بالمياه الدافئة، بخاصة بعد نهار متعب وشاق خارج الفندق.

إنّه أمر مغر للغاية، لكن ابتعد عنه قدر المستطاع.

فكشفت دراسة حديثة عن أنّ أحواض حمامات الفنادق هي بيئة تضمّ أكبر عدد من البكتيريا وأكثرها خطورة، وهي السبب الأول للأمراض الجلدية التي يلتقطها الإنسان من هذه الأحواض والتي لا يعرف مصدرها.

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ووجدت الدراسة أنّ غرف الفنادق هي من أكثر الأماكن اتساخا.

لذلك بدلًا من الاسترخاء في حوض حمام الفندق، قم بحجز جلسة تدليك في أحد المنتجعات.