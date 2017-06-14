بالصور: طفل في الثامنة من عمره طوله 198 سنتيمتراً...

الإعلان

نشر موقع ميرور البريطاني صوراً لطفل في الثامنة من عمره يبلغ طوله 198 سنتيمتراً أيّ أطول مرتين من أصدقائه في المدرسة.واللافت أنّ كاران سينت من الهند كسر الرقم القياسي بسبب قامته الطويلة ودخل في موسوعة غينيس كأثقل وأطول طفل عند الولادة بوزن 7.8 كيلوغراماً وطول 63 سنتيمتراً.ويأمل والد الطفل سانجاي (41 عاماً) ان يشكل طول ابنه الحالي علامة فارقة بين الناس.وقال والد الطفل إنّ ابنه حقق رقماً قياسياً آخر عندما بلغ الخامسة من عمره بسبب قامته الطويلة.يُشار إلى أن كاران ليس أطول فرد في العائلة، فوالدته شويتلانا كانت صاحبة لقب أطول امرأة في الهند بطول 218.44 سنتيمتراً. واللافت أن الوالدة هي لاعبة كرة سلة محترفة وقد مثلت بلدها الهند في الكثير من المباريات الدولية.الجدير ذكره، أنّ كاران يعيش حياة طبيعية تماماً كسائر الأطفال من عمره وهو يحظى بمتابعة صحية دائمة ولا يعاني من أي مشاكل في هذا المجال.إليكم صوره: