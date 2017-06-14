غوتيريش من كابول: لا حل عسكريا للصراع في أفغانستان

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اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى كابول إنه لا حل عسكريا للصراع في أفغانستان الذي يجبر عددا قياسيا من الأشخاص على الفرار من منازلهم.وتأتي أول زيارة لغوتيريش كأمين عام للمنظمة الدولية بينما تواجه الحكومة الأفغانية اضطرابات داخلية ويحقق المسلحون مكاسب في أنحاء البلاد وتدرس قوات التحالف الدولي خططا لإرسال مزيد من القوات لمساعدة القوات الأفغانية التي تواجه صعوبات.وزادت هذه التهديدات مجتمعة من الأزمة بالنسبة للاجئين والنازحين مما أجبر وكالات دولية مثل الأمم المتحدة إلى الدعوة إلى تمويل طارئ.