تونس ستطلب من فرنسا تسلميها أحد اقرباء بن علي

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أعلنت السلطات التونسية أنها ستطلب من السلطات الفرنسية تسليمها منصف الماطري والد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إثر توقيفه في فرنسا بموجب مذكرة جلب دولية أصدرتها تونس في 2011.وذكرت وزارة العدل في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك انها "تلقت بتاريخ 10 حزيران 2017 إشعارا مفاده إيقاف التونسي المدعو المنصف بن محمد الماطري بفرنسا.وأوقفت فرنسا في العاشر من الشهر الحالي منصف الماطري (83 عاما) خلال عملية تدقيق لدى نزول مسافرين من رحلة بحرية في ميناء مرسيليا (جنوب شرق)، بموجب مذكرة جلب دولية أصدرها قاضي تحقيق تونسي في 28 ايلول 2011.