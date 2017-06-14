حرب: مخاطر في التصويت بالبطاقة الممغنطة والتصويت الإلكتروني

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اعتبر النائب بطرس حرب ان ما تم التوافق عليه بمشروع قانون الانتخاب باعتماد البطاقة الممغنطة للإنتخابات من دون أن ينتقل الناخب إلى قلم الاقتراع الذي يرد فيه أسمه، فيه الكثير من المخاطرة، بما قد يؤدي إلى التلاعب المقصود بنتائج الانتخابات، أو إلى حصول أخطاء في العملية الانتخابية، وهو ما قد يعطل النتائج، مؤكدا أن هذا ما ثبت في دول متقدمة اعتمدت البطاقة الممغنطة ورجعت عنها.ودعا مجلس النواب إلى وجوب عدم المغامرة في هذه المسألة والإكتفاء بالإصلاحات التي سبق أن ذكرت، لناحية وضع الحكومة اللوائح الإنتخابية مسبقا ، ما سيُساهم في القضاء على الرشوة وفي تحرير المواطن من القيود ومن أي إمكان للتعرض للضغط والإنتخاب بحسب مشيئة أي من الفرقاء المرشحين.وشدد على أنه سيكون من الداعين إلى عدم التصويت على هذا المشروع بمادة وحيدة وإلى اعتماد أسلوب سريع لمناقشة بعض مواد المشروع وليس كلها، باعتبار أن بعض المواد لا تحتاج إلى مناقشة، بحيث يتمكن مجلس النواب خلال جلسة أو جلستين متتاليتين من إقرار مشروع القانون بعد مناقشة توضح بعض المواد الغامضة التي أوردها الوزراء أنفسهم الذين كانوا في اجتماع اللجنة البارحة والذين أكدوا فيها أنه لا تزال بعض الأمور التي ال تزال معلقة وليس لديهم تفاصيل حولها.