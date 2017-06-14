واشنطن تنقل راجمات صواريخ بعيدة المدى لقاعدة التنف السورية

اميركا تعزز وجودها في سوريا

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LBCI News Lebanon

أعلن مصدران بالاستخبارات في المنطقة إن القوات الأميركية نقلت منظومة راجمات صواريخ جديدة بعيدة المدى توضع على شاحنات من الأردن إلى قاعدة أميركية في التنف بجنوب سوريا قرب الحدود العراقية والأردنية لتعزز بشدة وجودها في المنطقة.

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وذكر المصدران لرويترز إن نظام راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) موجود الآن في القاعدة الصحراوية التي شهدت تعزيزات عسكرية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوتر بعدما ضربت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات تدعمها إيران للحيلولة من دون اقترابها من قاعدة التنف.