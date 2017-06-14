واشنطن تنقل راجمات صواريخ بعيدة المدى لقاعدة التنف السورية

أعلن مصدران بالاستخبارات في المنطقة إن القوات الأميركية نقلت منظومة راجمات صواريخ جديدة بعيدة المدى توضع على شاحنات من الأردن إلى قاعدة أميركية في التنف بجنوب سوريا قرب الحدود العراقية والأردنية لتعزز بشدة وجودها في المنطقة.
وذكر المصدران لرويترز إن نظام راجمات الصواريخ الأميركية المتطورة سريعة الحركة (هيمارس) موجود الآن في القاعدة الصحراوية التي شهدت تعزيزات عسكرية في الأسابيع الأخيرة مع تصاعد التوتر بعدما ضربت قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة قوات تدعمها إيران للحيلولة من دون اقترابها من قاعدة التنف.