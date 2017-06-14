استقالة ثلاثة وزراء في الحكومة الاردنية

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قدم ثلاثة وزراء في الحكومة الاردنية استقالتهم بينهم وزيرا الطاقة والنقل، حسب ما افاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.وقال البيان، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان "الارادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على قبول استقالة وزير التنمية الاجتماعية وجيه طيب عزايزة ووزير الطاقة والثروة المعدنية إبراهيم حسن سيف، ووزير النقل حسين عبدالكريم الصعوب، من مناصبهم اعتبارا من 14 حزيران 2017.وبحسب مصادر حكومية فان استقالة الوزراء الثلاثة جاءت بناء على طلب من رئيس الوزراء هاني الملقي تمهيدا لاجراء تعديل وزاري خلال ايام.وسيكون هذا التعديل الثالث الذي يجريه الملقي على حكومته التي تشكلت في 28 ايلول من العام الماضي والتي تضم 29 وزيرا بينهم سيدتان.