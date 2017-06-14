بعد اقرار مشروع القانون الجديد...الحراك المدني والحركات النسائية في رياض الصلح

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نفذت مجموعة من ناشطي الحراك المدني والحركات النسائية اعتصاما في ساحة رياض الصلح، اعتراضا على التمديد للمجلس النيابي وغياب الكوتا النسائية عن قانون الانتخابات الجديد.وحمل المعترضون شعارات تعبر عن رفضهم.كما وزعت "الجمعية اللبنانية من اجل ديمقراطية الانتخابات"، بيانا تضمن حسنات مشروع قانون الانتخابات وسيئاته، واشار الى ان "من الحسنات اعتماد قسيمة رسمية موحدة والنسبية ومراقبة الانتخابات والاقتراع في الخارج". ومن السيئات، وهي الاكثر بحسب البيان، "عدم تضمنها للاصلاحات والكوتا النسائية وخفض سن الاقتراع ومنح حق الاقتراع للعسكريين، كذلك الصوت التفضيلي في القضاء الذي يعيد الطائفية وتشويه النسبية، واعتماد اللوائح غير المكتملة والابقاء على رسم الترشيح 8 ملايين ليرة".وتطرق البيان الى الكثير من القضايا التفصيلية في التوضيح والاقتراع وعمل المندوبين.