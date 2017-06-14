باسيل: قانون الانتخاب فيه اخطاء بنيوية وتقنية

الإعلان

شدد وزير الخارجية جبران باسيل على أن رئيس الجمهورية صنع في لبنان ورئيس الحكومة صنع في لبنان وقانون الانتخاب صنع في لبنان، وقال خلال إفطار في بلدة حصروت بإقليم الخروب:" نريد مطالبة مجلس النواب بان قانون الانتخاب فيه اخطاء بنيوية وتقنية، وعلى مجلس النواب مراجعة القانون وتصحيح الاخطاء الذي فيه، وحرام حرم المنتشرين في العالم 5 سنوات لاقرار انتخابهم".وأضاف:" مقبول ان نختلف اليوم على اسم القانون الجديد ما دام انه لبناني على عكس القانون الذي اعتمد عام 2005 الذي كان اسمه يرمز الى مرحلة مضت"، مؤكداً أن هذا القانون صحح التمثيل بدرجة كبيرة وليس كاملا، وهذا القانون مناسبة لدرس كيف يمكن الذهاب الى الدولة المدنية.