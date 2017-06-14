وصول سفينتين للبحرية الأميركية إلى الدوحة

تدريبات عسكرية اميركية مع البحرية القطرية

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LBCI News Lebanon

اعلنت وكالة الأنباء القطرية ان سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية.

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ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.