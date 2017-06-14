أخبار دولية
14 حزيران 2017
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وصول سفينتين للبحرية الأميركية إلى الدوحة

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وصول سفينتين للبحرية الأميركية إلى الدوحة
اعلنت وكالة الأنباء القطرية ان سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية.
  
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.
 
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