أخبار دولية
14 حزيران 2017
14/06/2017 16:37:00
وصول سفينتين للبحرية الأميركية إلى الدوحة
تدريبات عسكرية اميركية مع البحرية القطرية
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LBCI News Lebanon
اعلنت وكالة الأنباء القطرية ان سفينتين تابعتين للبحرية الأميركية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية.
ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.
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