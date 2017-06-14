اعترضنا على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت

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LBCI News Lebanon

اعتبر وزير الزراعة غازي زعيترأنه "من المتوقع أن يمر قانون الانتخاب من دون عقبات في مجلس النواب، لأن كل الكتل النيابية الموجودة في مجلس الوزراء موجودة أيضاً في مجلس النواب، خصوصاً أن القانون الذي أقر هو أفضل الممكن.



واشار لصحيفة "المستقبل" الى انه "كانت هناك ملاحظات من قبل الوزراء قبل أن تتولى اللجنة الوزارية إدخال التعديلات اللازمة عليه ونحن وزراء حركة أمل إعترضنا على اعادة مقعد الاقليات الى الدائرة الاولى في بيروت. وكنا نفضل أن يكون الصوت التفضيلي في الدائرة وأن تكون هناك الكوتا النسائية وتخفيض سن الاقتراع 18 سنة".