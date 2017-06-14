المرأة اللبنانية لا تزال تعاني من الاقصاء في المشاركة في القرار السياسي

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LBCI News Lebanon

اكدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين انها سجلت إعتراضها الشديد على عدم إقرار الكوتا النسائية في قانون الانتخاب، معتبرة أن عدم الاقرار هذا هو تضييع فرصة تاريخية لتمثيل المرأة بشكل عادل في الندوة النيابية، خصوصاً في ظل إقرار مبدأ النسبية.



وأشارت لصحيفة "المستقبل" الى أن "الخروج من نظام الاقتراع الاكثري الذي هو نظام إقصائي لا يكتمل مفعوله، إلا عبر الكوتا لأن المرأة اللبنانية لا تزال تعاني من الاقصاء في المشاركة في القرار السياسي اللبناني، والتفسيرات التي قيلت في جلسة الحكومة أمس ليست مقنعة والهدف عدم إعطاء المرأة حقها".