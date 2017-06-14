ترامب وزوجته زارا النائب الجريح

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قام الرئيس الاميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا مساء الاربعاء بزيارة مفاجئة الى مستشفى ميدستار في واشنطن حيث عادا النائب الجمهوري البارز ستيف سكاليس الذي يرقد في "حال حرجة" اثر اصابته برصاص مسلح أطلق النار على نواب جمهوريين أثناء حدث رياضي خيري قرب العاصمة.وأشار البيت الابيض الى ان الرئيس وزوجته عادا سكاليس، الرجل الثالث في مجلس النواب والمسؤول فيه عن حشد أصوات النواب الجمهوريين، بعدما خضع لعملية جراحية اثر اصابته بالرصاص في وركه.من جهته أكد المستشفى في بيان ان سكاليس (51 عاما) النائب عن لويزيانا لا يزال بحالة حرجة وقد تلقى العديد من عمليات نقل الدم، كما انه "سيحتاج الى عمليات جراحية اخرى".وكانت الشرطة أعلنت وفاة المهاجم متأثراً بجروح أصيب بها أثناء تبادله إطلاق النار مع اثنين من مرافقي سكاليس.