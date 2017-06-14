صحف اليوم
14 حزيران 2017
14/06/2017 23:41:40
خلاف بين التيار والقوات...بسبب "الانماء"
مشادة كلامية بين حاصباني وأبي خليل
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LBCI News Lebanon
ذكرت صحيفة
"الاخبار"
ان الخلاف "الإنمائي" بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كان حاضرا من خلال مشادة كلامية بين الوزيرين غسان حاصباني وسيزار أبي خليل على خلفية توقيع العقود مع المستشفيات بنفس الأسقف المالية لعام 2016.
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