صحف اليوم
14 حزيران 2017
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خلاف بين التيار والقوات...بسبب "الانماء"

مشادة كلامية بين حاصباني وأبي خليل Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوات,التيار , مشادة كلامية بين حاصباني وأبي خليل
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خلاف بين التيار والقوات...بسبب &quot;الانماء&quot;
ذكرت صحيفة "الاخبار" ان الخلاف "الإنمائي" بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كان حاضرا من خلال مشادة كلامية بين الوزيرين غسان حاصباني وسيزار أبي خليل على خلفية توقيع العقود مع المستشفيات بنفس الأسقف المالية لعام 2016. 
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