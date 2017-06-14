خلاف بين التيار والقوات...بسبب "الانماء"

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ذكرت صحيفةان الخلاف "الإنمائي" بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية كان حاضرا من خلال مشادة كلامية بين الوزيرين غسان حاصباني وسيزار أبي خليل على خلفية توقيع العقود مع المستشفيات بنفس الأسقف المالية لعام 2016.