المساعي لحلحلة الأزمة بين قطر ودول خليجية متواصلة

في محاولة للتخفيف من وطأة القيود عليها من قبل دول خليجية, اعلنت قطر ان التحضيرات لكأس العالم 2022 تسير بشكل طبيعي .
في وقت، وقّع وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية في واشنطن اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات أف-15 مقابل 12 مليار دولار، كما اعلن البنتاغون.
وياتي هذا الاعلان، فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية الى أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية اليوم الأربعاء.
وذكرت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.
وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة أنها تنظر في طلب من قطر للتدخل بعد أن أغلق جيرانها الخليجيون المجال الجوي مع البلد الخليجي الصغير وسط أسوأ نزاع دبلوماسي في المنطقة في سنوات.
ديبلوماسيا،
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو في ختام زيارة الى الدوحة انه سيتوجه الخميس الى الكويت للتباحث مع اميرها في سبل حل الازمة بين قطر والسعودية التي سيزورها الجمعة للقاء الملك سلمان.
وقال تشاوش اوغلو بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول ان الازمة "يجب ان يتم تجاوزها حتما. يجب ان يتم تجاوزها عبر الحوار والسلام، وتركيا ستساهم في ذلك".
من جهته، لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى انه يواصل جهوده الدبلوماسية الرامية الى "خفض حدة التوتر" في الازمة الخليجية، مشيرا الى انه سيلتقي لهذه الغاية الاسبوع المقبل في باريس مسؤولا اماراتيا كبيرا.
الى ذلك،استبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تتسبب أزمة قطر مع عدد من دول الخليج العربية ومصر في نشوب حرب بالمنطقة.