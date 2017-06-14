المساعي لحلحلة الأزمة بين قطر ودول خليجية متواصلة

الرئيس المصري يستبعد نشوب حرب بالمنطقة

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LBCI News Lebanon



في محاولة للتخفيف من وطأة القيود عليها من قبل دول خليجية, اعلنت قطر ان التحضيرات لكأس العالم 2022 تسير بشكل طبيعي .



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وياتي هذا الاعلان، فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية الى أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية اليوم الأربعاء.



وذكرت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.



وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة أنها تنظر في طلب من قطر للتدخل بعد أن أغلق جيرانها الخليجيون المجال الجوي مع البلد الخليجي الصغير وسط أسوأ نزاع دبلوماسي في المنطقة في سنوات. في وقت، وقّع وزير الدفاع الاميركي جيمس ماتيس ونظيره القطري خالد العطية في واشنطن اتفاقا تبيع بموجبه الولايات المتحدة قطر مقاتلات أف-15 مقابل 12 مليار دولار، كما اعلن البنتاغون.وياتي هذا الاعلان، فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية الى أن سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية وصلتا إلى الدوحة للمشاركة في تدريبات عسكرية مع البحرية القطرية اليوم الأربعاء.وذكرت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة الدفاع القطرية أن ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينتين.وفي سياق متصل، أعلنت المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو) التابعة للأمم المتحدة أنها تنظر في طلب من قطر للتدخل بعد أن أغلق جيرانها الخليجيون المجال الجوي مع البلد الخليجي الصغير وسط أسوأ نزاع دبلوماسي في المنطقة في سنوات.