أسرار الصحف 15-06-2017

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النهارفوجىء منظمو الحملة الوطنية ضد السلاح غير الشرعي بعدم مشاركة اي من نواب لجنة الدفاع الوطني رغم توجيه الدعوة لهمدأبت أحزاب في الأسبوعين الأخيرين على الاتصال بشركات دراسات وأبحاث لسؤالها عن كيفية احتساب النتائج في الانتخابات المقبلة.يقول مرجع روحي اسلامي إن 70 في المئة من الموقوفين الاسلاميّين لا يزالون من دون محاكمة رغم مضي سنوات على احتجازهم.المبنى الجامعي الموحّد في الشمال وضع الحجر الأساس له في 2002 ولمّا ينتهي العمل بعد رغم التقدّم فيه.المستقبلإنّ أحزاباً وقوى وشخصيات سياسية مستقلة بدأت عمليات جسّ نبض من أجل نسج تحالفات في ما بينها تمهيداً لوضع خارطة الترشيحات للانتخابات النيابية العتيدة.الجمهوريةوصف أحد السياسيّين قانون الإنتخاب بأنه عبارة عن "كلمات متقاطعة إن لم يكن كلمة سرّ مفقودة".أجرت مؤسسات سياحية تعديلات في برامجها بعدما تبيَّن لها أن السيّاح الخليجيّين ليسوا عائدين إلى لبنان هذا الصيف كما أشيع.عُلم أن أحد الوزراء سيرفع إلى مجلس الوزراء تقريراً تقنياً يتعلَّق بمسألة حيوية وحسّاسة.البناءخفاياتوقّع متابعون لمجريات القانون الانتخابي الجديد أن يبدأ بعض مدّعي الوجاهة في مناطق معينة بعرض خدماتهم على المرشحين، لا سيما ما يستطيعون تجييره لهم من أصوات تفضيلية، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة، ودعا المتابعون إلى ضرورة التشدّد في تطبيق القانون الذي يمنع الرشوة الانتخابية، ويضع الراشي والمرتشي في المرتبة الجرمية نفسها…كواليستوقفت مصادر دبلوماسية رفيعة أمام اللهجة الأميركية الجديدة في الحديث عن روسيا خصوصاً التصريحات المتلاحقة لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، واعتبرت أنّ الأمر تمهيد لتفاهمات ستنجزها موسكو واشنطن أو أنها قطعت شوطاً مهماً يستدعي التهيئة لإعلانها، مشيرة إلى كلام الرئيس بوتين الإيجابي تجاه أميركا في شريط وثائقي، وذلك على أبواب قمة هامبورغ التي ستجمع الرئيسين بوتين وترامب ويتوقع ان تخرج بوضع خطوط رئيسية للتعاون بين العاصمتين، خصوصاً في الحرب على الإرهاب انطلاقاً من التعاون في الحلّ السياسي في سورية.