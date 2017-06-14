أخبار دولية
14 حزيران 2017
Back

الحوثيون يستهدفون بصاروخ سفينة اماراتية

سفينة اماراتية اصيبت الاربعاء بصاروخ Lebanon, news ,lbci ,أخبار اليمن,الحوثيون ,سفينة اماراتية اصيبت الاربعاء بصاروخ
episodes
الحوثيون يستهدفون بصاروخ سفينة اماراتية
أعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن ان سفينة اماراتية اصيبت الاربعاء بصاروخ موجه اطلقه الحوثيون لدى خروجها من ميناء المخا المطل على البحر الاحمر في جنوب اليمن، مما اسفر عن اصابة احد افراد طاقمها بجروح.
     
وقال التحالف في بيان اوردته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) ان "سفينة إماراتية تعرضت لدى خروجها من ميناء المخا اليمني لهجوم بصاروخ موجه نفذته الميليشيات الحوثية"، مشيرا الى ان الهجوم اسفر عن "إصابة شخص واحد من الطاقم"، و"لم يسفر عن أضرار في السفينة".
الإعلان

    
وأضاف "تجري عملية متابعة دقيقة للحادثة، وتعقب منفذيها"، محذرا من ان "استمرار ممارسات الميلشيات الحوثية لأنشطة تهريب الأسلحة والذخائر للأراضي اليمنية، يؤثر على أمن الملاحة في هذا الجزء الحيوي من العالم".
 
إقرأ أيضاً