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فرض مجلس الشيوخ الأميركي الاربعاء عقوبات جديدة على روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016، بإقراره قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.وصوّت أعضاء المجلس على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سناتورا وعارضه 2 فقط.والنص الذي اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي ولكي يصبح نافذا يتعين على المجلس ان يصوت عليه مجددا لاقراره بصورة نهائية قبل ان يصوّت عليه مجلس النواب ايضا.