أخبار دولية
15 حزيران 2017
Back

عقوبات جديدة على روسيا

النص الذي اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي Lebanon, news ,lbci ,أخبار عقوبات,روسيا,النص الذي اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي
episodes
عقوبات جديدة على روسيا
فرض مجلس الشيوخ الأميركي الاربعاء عقوبات جديدة على روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016، بإقراره قانونا يمنع الرئيس دونالد ترامب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.
    
وصوّت أعضاء المجلس على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سناتورا وعارضه 2 فقط.
     
الإعلان

والنص الذي اقره مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي ولكي يصبح نافذا يتعين على المجلس ان يصوت عليه مجددا لاقراره بصورة نهائية قبل ان يصوّت عليه مجلس النواب ايضا.
 

من جهته، ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض عقوبات جديدة على روسيا.

 

وتساءل بوتين:"لاي سبب بدأ الحديث عن عقوبات بدون أي اساس؟"

إقرأ أيضاً