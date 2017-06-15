بعد المنخفض الجوي...اليكم طقس الايام المقبلة

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يسيطر طقس ربيعي دافئ ورطب في الأيام المقبلة، حيث ترتفع الحرارة قليلا انما تبقى حول معدلاتها الموسمية.طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:- اليوم الخميس: طقس ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، الحرارة على السواحل بين ٢٢ و ٢٩ درجة.- الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، الحرارة على السواحل بين ٢١ و ٢٩ درجة.- السبت: طقس ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، مع ارتفع طفيف على الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢١ و ٣٠ درجة.