حال الطقس
15 حزيران 2017
Back

بعد المنخفض الجوي...اليكم طقس الايام المقبلة

اجواء غائمة جزئيا وتشكل ضباب على الجبال Lebanon, news ,lbci ,أخبار حرارة, لبنان,ربيع,اجواء غائمة جزئيا وتشكل ضباب على الجبال
episodes
يسيطر طقس ربيعي دافئ ورطب في الأيام المقبلة، حيث ترتفع الحرارة قليلا انما تبقى حول معدلاتها الموسمية.

طقس اليوم والايام المقبلة على الشكل التالي:

 - اليوم الخميس: طقس ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، الحرارة على السواحل بين ٢٢ و ٢٩ درجة.
الإعلان


 - الجمعة: طقس ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، الحرارة على السواحل بين ٢١ و ٢٩ درجة.

- السبت: طقس ربيعي اعتيادي رطب فيما تكون الأجواء غائمة جزئيا مع تشكل ضباب على الجبال خاصة القريبة من السواحل، مع ارتفع طفيف على الحرارة التي تتراوح على السواحل بين ٢١ و ٣٠ درجة.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


إقرأ أيضاً