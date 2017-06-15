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15 حزيران 2017
15/06/2017 03:04:53
التحكم المروري: اعمال تزفيت قرب حديقة السيوفي وتحويل السير باتجاه كرم الزيتون في الاشرفية وحركة المرور كثيفة في المحلة
التحكم المروري: اعمال تزفيت قرب حديقة السيوفي وتحويل السير باتجاه كرم الزيتون في الاشرفية وحركة المرور كثيفة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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