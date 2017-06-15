على جمال عيتاني الإنتباه

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LBCI News Lebanon

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سأل رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب:"لماذا لم تعلن نتائج مناقصة بيروت للنفايات حتى الآن وهل لدى رئيس البلدية خطة لإستمرار سوكلين وأسعارها المرتفعة؟"وهاب وفي سلسلة تغريدات عبر "تويتر" قال:"على جمال عيتاني الإنتباه في هذا الملف حتى لا يصبح متورطاً بإهدار المال العام بعد ظهور الفرق بين أسعار بيروت والمناطق الأخرى".وأضاف:"هناك مشاريع كثيرة لبيروت غير استمرار هدر أموال البلدية لمصلحة سوكلين وأسعارها إلا اذا كان عيتاني سيكمل سياسته معها في الانماء والاعمار".وأشار الى أن "على جمال عيتاني أن يعرف بأن إدارة بلدية بيروت مختلفة عن ادارة مشروع بهاء الحريري في الأردن والتي كانت نتائجها كارثية.