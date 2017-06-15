بالصور: مايا دياب بـ6 ألوان شعر مختلفة.. إختاروا الأجمل

لا يعتمد لوك الفنانة مايا دياب على مواكبتها للموضة فقط وإنما ايضاً على لون شعرها وطريقة تسريحه، فتعتمد إطلالات مختلفة حوّلتها إلى رائدة في هذا المجال.

وقد تكون مايا دياب من أكثر الفنانات اللواتي غيّرن لون شعرهن في فترة زمنيّة قصيرة، الأمر الّذي جعل الخيار حول اللوك الأفضل مسألة صعبة. فقد إعتمدت مايا كلّ من اللون الأحمر، الأشقر، الزهري، الأزرق، البني، والبلاتيني.

وجمعت دياب إطلالاتها في صورة واحدة نشرتها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام. ويبقى لكم الخيار: أي لوك يُناسب مايا دياب أكثر؟