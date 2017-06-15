أبي رميا للـ LBCI:جلسة الغد قد تشهد تعديلات جديدة للقانون

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أكد النائب سيمون أبي رميا أن ضد التميدد الثالث للمجلس النيابي وان وزراء التيار الوطني الحر أصروا ان تجري الانتخابات النيابية المقبلة في شهر أيلول أو شهر تشرين الاول كحد أقصى، واشار الى انه عندما أبلغ وزير الداخلية نهاد المشنوق جميع الفرقاء السياسيين أن تطبيق الاصلاحات التي وردت في قانون الانتخاب كبطاقة ممغنطة وغيرها يحتاج الى فترة زمينة معينة للتحضير، عندها اقنعنا يهذه المهلة الزمنية للتمديد.ولفت أبي رميا في حديث للـ LBCI الى أن رئيس المجلس النيابي لم يبلغ النواب بعد أن جلسة الغد ستكون للتصوين على بند واحد لذلك قد تشهد هذه الجلسة نقاشات جدية قد تؤدي الى تعديلات معينة في مواد القانون الجديد.وشدد على أن التيار ملتزم بمبدأ أنه من يكون نائبا في الانتخابات المقبلة لن يكون وزيرا، وقال: "كنت أتمنى ان يكون سن الاقتراع 18 عاما وانا مرشح للانتخابات النيابية عن منطقة جبيل".