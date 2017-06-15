هل إرتدّت ديانا حداد عن الإسلام وعادت إلى المسيحية؟ إليكم الحقيقة

يوم إنفصلت الفنانة ديانا حداد عن زوجها المنتج والمخرج الإماراتي سهيل العبدول، إنتشرت معلومات غير مؤكدة عن ارتداد الفنانة الشهيرة عن الدين الإسلامي وعودتها مرة ثانية إلى المسيحية.

وعاد الجدل حول حقيقة ديانة الفنانة ديانا حداد ليجتاح مواقع التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية، بعدما كانت قد نشرت صورة لها وهي تؤدّي مناسك العمرة في مكّة المكرمة.

الشكوك الّتي أُثيرت حول إرتداد حداد عن دين الإسلام تنفيها الصورة المتداولة نفياً قاطعاً. فيبدو أن ديانا تؤدي جميع فروضها الدينية، كما كانت قد أشارت سابقاً أنها تحرص على قراءة القرآن الكريم وتصوم في شهر رمضان عن قناعة تامة.

أمّا عودة ديانا حداد إلى الدين المسيحي فيندرج ضمن خانة الشائعات، فلا يُسمح لغير المسلم التواجد أمام الحرم الشريف في مكّة.

فإذاً قد نجحت ديانا حداد بقطع الشكّ باليقين في صورة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام، وهي الّتي أشهرت إسلامها يوم تزوّجت المخرج والمنتج الإماراتي سهيل العبدول أواخر عام 1995.

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