بالصورة: إبنة ريما فقيه ترتدي فستان والدتها.. وتنافسها كملكة!

البعض يصفهما بـ "الملكتين"

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LBCI News Lebanon

في الوقت الّذي تختبر فيه ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه شعور الأمومة في أجمل لحظاتها مع طفتلها "ريما" الصغيرة، يُتابع أكثر من 236 ألف معجب حساب فقيه على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام. ولا شك أن لإبنة ريما فقيه معجبين من جميع الأعمار أيضاً، كيف لا وهي تُنافس والدتها في الجمال والأناقة فتنال صورها إعجاب عدد كبير من الناشطين عبر منصّات التواصل الإجتماعي.

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وفي أحدث صورها، أطلّت ريما فقيه مع إبنتها في الفستان نفسه ما جعل البعض يصفهما بـ "الملكتين"، وأجمع كثيرون في تعليقاتهم أن الطفلة ريما تشبه والدها المنتج العالمي اللبناني الأصل وسيم صليبي المعروف بـ "توني سال".