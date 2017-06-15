الجميل يقصف على القانون...ويدعو إلى المواجهة في صناديق الاقتراع

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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل أنه تم تشويه النسبية في القانون الانتخابي الجديد من خلال اعتماد الصوت التفضيلي في القضاء وفقدان وحدة المعايير، وشدد على أنه لا أعذار لعدم اعتماد الكوتا النسائية ولماذا الاصرار على حصر الاغتراب اللبناني بستة نواب في الخارج وفصله عن الواقع اللبناني؟ولفت الجميل في مؤتمر صحافي تناول فيه القانون الانتخابي الجديد الى أن الهدف من البطاقة الممغنطة هو تسهيل الرشوة وحجز بطاقات المواطنين وتلزيمها لشركة معروفة ولتبرير التمديد لسنة، وأن مشروع القانون الانتخابي مليء بالاخطاء، وعن الكوتا النسائية سأل الجميل: "ما هي مشكلتكم مع النساء؟ هل هي عقدتكم منذ الصغر؟".وتوجه للمسؤولين بالقول: "المؤسسات ضمانة الشعب والشفافية اما انتم فتتعاطون معنا بالصفقات في كل شيء كالنفايات والكهرباء والآن في قانون الانتخاب".واضاف: "منطق الصفقات ستتم مواجهته من قبل القوى التغييرية في البلد وسنخوض الانتخابات وسنفوز فيها والناس ستحاسب".