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15 حزيران 2017
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سامي الجميل: لا اعذار لعدم اعتماد الكوتا النسائية في القانون الانتخابي الجديد ولماذا الاصرار على حصر الاغتراب اللبناني بستة نواب في الخارج وفصله عن الواقع اللبناني؟

سامي الجميل: لا اعذار لعدم اعتماد الكوتا النسائية في القانون الانتخابي الجديد ولماذا الاصرار على حصر الاغتراب اللبناني بستة نواب في الخارج وفصله عن الواقع اللبناني؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لعدم,اعذار,الجميل,سامي,
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سامي الجميل: لا اعذار لعدم اعتماد الكوتا النسائية في القانون الانتخابي الجديد ولماذا الاصرار على حصر الاغتراب اللبناني بستة نواب في الخارج وفصله عن الواقع اللبناني؟
 
 
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