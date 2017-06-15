لمن قالت هيفا وهبي "يا حبيبي يا معقّد"؟

كشفت النجمة هيفا وهبي أنها تتعرّض لنوعٍ من المحاربة من خلال التعتيم الإعلامي على عملها الرمضاني في مصر بطلبٍ من أحدهم من دون الكشف عن هويته.

وقد أشعلت هيفا وهبي موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية بتغريدةٍ خرجت فيها عن صمتها موجّهةً رسالة قاسية إلى من وصفته بـ "المعقّد". فكتبت هيفا وهبي " يا حبيبي يا معقّد مهما أمرت صحافيينك والإعلامي تبعك بالتعتيم على مسلسلي في اعلامك المصري الصلب! مش هتقدر تخفي نجاحه الساحق ولا 100 متلك".

وسرعان ما انهالت التعليقات الداعمة لهيفا وهبي على تويتر، وتفاجأ آخرون من المحاربة السرية الّتي تتعرّض لها نجمتهم المفضلة.

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