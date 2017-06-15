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15 حزيران 2017
15/06/2017 04:35:58
سامي الجميل: الهدف من البطاقة الممغنطة هو تسهيل الرشوة وحجز بطاقات المواطنين وتلزيمها لشركة معروفة ولتبرير التمديد لسنة
سامي الجميل: الهدف من البطاقة الممغنطة هو تسهيل الرشوة وحجز بطاقات المواطنين وتلزيمها لشركة معروفة ولتبرير التمديد لسنة
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LBCI News Lebanon
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