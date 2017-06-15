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15 حزيران 2017
15/06/2017 04:45:00
سامي الجميّل للمسؤولين: المؤسسات ضمانة الشعب والشفافية اما انتم فتتعاطون معنا بالصفقات في كل شيء كالنفايات والكهرباء والآن في قانون الانتخاب
سامي الجميّل للمسؤولين: المؤسسات ضمانة الشعب والشفافية اما انتم فتتعاطون معنا بالصفقات في كل شيء كالنفايات والكهرباء والآن في قانون الانتخاب
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