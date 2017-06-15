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15 حزيران 2017
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سامي الجميل: منطق الصفقات ستتم مواجهته من قبل القوى التغييرية في البلد وسنخوض الانتخابات وسنفوز فيها والناس ستحاسب

سامي الجميل: منطق الصفقات ستتم مواجهته من قبل القوى التغييرية في البلد وسنخوض الانتخابات وسنفوز فيها والناس ستحاسب Lebanon, news ,lbci ,أخبار ستتم,الصفقات,منطق,الجميل,سامي,
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سامي الجميل: منطق الصفقات ستتم مواجهته من قبل القوى التغييرية في البلد وسنخوض الانتخابات وسنفوز فيها والناس ستحاسب
 
 
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