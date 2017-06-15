بعد محاولة قتله في جبيل...قوى الامن توقف الفاعلين في الشمال وبيروت

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تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من تحديد هوية ومكان تواجد الشخصين اللذين أقدما بتاريخ10/6/2017 على ضرب سائق سيارة الاجرة المدعو ج. م. وحاولا خنقه بقصد قتله في بلاط – جبيل بالقرب من جامعة LAUوقد تم توقيفهما بتاريخي 13 و 14/06/2017 في محلة المينا-طرابلس والجميزة في بيروت، وهما كل من:-ع. ح. (مواليد عام 1998، سوري)-ف. ع. (مواليد عام 1983، سوري)وقد ضبط مع الاول الهاتف الخليوي المسروق ومع الثاني الكنزة التي استعملت في أثناء تنفيذ الجريمة وعليها آثار الدماء.بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وأنهما خططا لقتل السائق المذكور بقصد سلبه أمواله، وأنهما استدرجاه وصعدا معه وعند وصولهما الى منطقة مقفرة في محلة بلاط، عمد الاول الى خنقه فيما قام الثاني بضربه، ولما اعتقدا أنه فارق الحياة نتيجة فقدانه الوعي، قاما بسرقة مبلغ المال الذي بحوزته وهاتفه الخلوي ورمياه في أحد الاحراج .عُرض الموقوفان على السائق فتعرف عليهما واتخذ بحقهما صفة الادعاء الشخصي.