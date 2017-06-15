ابنة ترامب المدلّلة احتفلت بعيد ميلاد والدها على طريقتها الخاصة!

كيف احتفل أبناء دونالد ترامب بعيد ميلاد والدهم؟

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LBCI News Lebanon

احتفل دونالد ترامب للمرّة الأولى بعيد ميلاده يوم أمس الأربعاء كرئيسٍ للولايات المتّحدة الأميركيّة في البيت الأبيض.



وفي مناسبة بلوغ والدها الـ 71 عاماً، نشرت إيفانكا ترامب (35 عاماً) صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الرسمي على تويتر حين كانت لا تزال طفلة صغيرة وعلّقت عليها "عيد ميلاد سعيد لوالدي المذهل، أتمنّى أن تكون السنة القادمة هي الأفضل لك".

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Happy Birthday to my incredible father @realDonaldTrump. I hope that the year to come is your best yet! pic.twitter.com/HrmjzOPpYW — Ivanka Trump (@IvankaTrump) June 14, 2017



بدوره، عايد الابن البكر لدونالد ترامب، دونالد جونيور (39 عاماً)، والده من خلال نشر صورة لولديه مع جدهما على تويتر مع تعليقٍ "عيد ميلاد سعيد، نحبك".



وأيضاً، استغلّ الابن الثاني لترامب، إيريك (33 عاماً)، الفرصة لمعايدة والده من خلال صورةٍ تجمعه به.

والغريب في الأمر أنّ السيّدة الأولى ميلانيا لم تُعايد زوجها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.ويتزامن عيد ميلاد دونالد ترامب مع عيد العلم في الولايات المتّحدة الأميركيّة.