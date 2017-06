ابنة ترامب المدلّلة احتفلت بعيد ميلاد والدها على طريقتها الخاصة!

احتفل دونالد ترامب للمرّة الأولى بعيد ميلاده يوم أمس الأربعاء كرئيسٍ للولايات المتّحدة الأميركيّة في البيت الأبيض.



وفي مناسبة بلوغ والدها الـ 71 عاماً، نشرت إيفانكا ترامب (35 عاماً) صورة تجمعها بوالدها عبر حسابها الرسمي على تويتر حين كانت لا تزال طفلة صغيرة وعلّقت عليها "عيد ميلاد سعيد لوالدي المذهل، أتمنّى أن تكون السنة القادمة هي الأفضل لك".

Happy Birthday to my incredible father @realDonaldTrump. I hope that the year to come is your best yet! pic.twitter.com/HrmjzOPpYW