لقاء الجمهورية: الصوت التفضيلي يجب ان يبقى في الدائرة

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اعتبر لقاء الجمهورية ان عدم السماح للعسكريين بالانتخاب، هو أمر غير ديموقراطي يجب تصحيحه في أسرع وقت، كما رأى ان عدم تسهيل اشراك النساء في الندوة البرلمانية يشكل انتكاسة.وسأل: "كيف يجوز ان لا نسمح للشباب الذين يبلغون من العمر 18 سنة بالانتخاب، فيما نطالبهم بالبقاء في ارضهم أو نطالب بإشراكهم كمغتربين في العملية الانتخابية وهم ينتخبون عن عمر الـ17 سنة في البرازيل مثلا.واضاف لقاء الجمهورية ان الصوت التفضيلي يجب ان يبقى في الدائرة متى صغرت الدوائر الانتخابية، للتخفيف من مذهبة الانتخاب وترك الحرية للناخب ليختار من يراه مناسبا بدلا من تقييده.