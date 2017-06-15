صورة أثارت ضجّة على الانترنت... ممرضة اسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيا

ممرضة اسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيًا بعد نجاته من حادث سير

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LBCI News Lebanon

انتشرت صورة بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي لممرضة اسرائيلية ترضع طفلا فلسطينيًا بعد نجاته من حادث سير.

وكان الطفل الفلسطيني أيمن، البالغ من العمر 9 أشهر، مع قريباته في غرفة الطوارئ في مستشفى هاداسا عين كارم في القدس.

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وكانت والدة ايمن في قسم العناية الفائقة إذ تعرضت لإصابة بليغة في رأسها جراء حادث السير الذي قتل فيه زوجها على الفور.

وبقي ايمن من دون تناول الطعام لفترة 7 ساعات وكان يبكي بسبب الجوع إلا أنه لم يقبل زجاجات الحليب فطلبت قريباته من الممرضة اولا اوستروفسكي ايجاد والدة في المستشفى مستعدة لإرضاعه.

وعرضت الممرضة المساعدة وقامت بارضاع الطفل 5 مرات يومها، ومن ثم نشرت صورة تجمعها به على موقع فايسبوك داعية الأمهات إلى زيارة المستشفى لإرضاع ايمن، الأمر الذي لاقى تجاوبًا كبيرا من قبل السيدات.

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