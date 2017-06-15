موضة وجمال 15 حزيران 2017 15/06/2017 06:46:26 بالصور - 10 تصاميم إياك اعتمادها... تُعدّ من الأكثر غرابة عالمياً!

أغرب التصاميم التي تُباع حالياً في الأسواق... وبعضها بسعرٍ خيالي

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LBCI News Lebanon





وبعد انتشار صور لباس السباحة من قطعةٍ واحدة على شكل صدر رجلٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، جمع موقع

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- كشفت المصمّمة الفرنسيّة "جاكيموس" عن فستانٍ صيفي صُنع كلياً من قبّعات القشّ ويُباع بثمن 3000 دولار! إذا كنت تريدين أنّ تكوني "فاشينيستا" ومواكبة لآخر صيحات الموضة عليك الانتباه جيّداً إلى الأزياء التي تختارينها وما إذا كانت تلائمك... لكن أيضاً عليك الانتباه والابتعاد عن الأزياء الغريبة التي صُمّمت بشكلٍ سيء جداً والتي في الكثير من الأحيان تجعلنا نتساءل عن الغاية منها.وبعد انتشار صور لباس السباحة من قطعةٍ واحدة على شكل صدر رجلٍ على مواقع التواصل الاجتماعي، جمع موقع Bored Panda أغرب التصاميم التي تُباع حالياً في الأسواق... وبعضها بسعرٍ خيالي!- كشفت المصمّمة الفرنسيّة "جاكيموس" عن فستانٍ صيفي صُنع كلياً من قبّعات القشّ ويُباع بثمن 3000 دولار!



- لباس السباحة من قطعةٍ واحدةٍ على شكل صدر رجلٍ عارٍ والذي انتشر بشكلٍ كثيفٍ على الانترنت في الأيام الأخيرة الماضية. - لباس السباحة من قطعةٍ واحدةٍ على شكل صدر رجلٍ عارٍ والذي انتشر بشكلٍ كثيفٍ على الانترنت في الأيام الأخيرة الماضية.



- الألبسة الشفافة للرجال والتي صُمّمت بألوانٍ مختلفة. - الألبسة الشفافة للرجال والتي صُمّمت بألوانٍ مختلفة.



- تنورة للبحر تكشف أكثر مما تغطي. - تنورة للبحر تكشف أكثر مما تغطي.



- سروال الجينز المصنوع من البلاستيك الشفاف والذي يكشف كلّ شيء تحته. - سروال الجينز المصنوع من البلاستيك الشفاف والذي يكشف كلّ شيء تحته.



- الجينز المتّسخ للرجال... - الجينز المتّسخ للرجال...



- الـ Jumpsuit الشفّاف والذي يكشف الملابس الداخليه تحته - الـ Jumpsuit الشفّاف والذي يكشف الملابس الداخليه تحته



- سروال الجينز هذا المؤلّف من قطعتين - سروال الجينز هذا المؤلّف من قطعتين ​

- حذاء غوتشي الذي صُمّم على شكل حذاءٍ صيفي وجوارب



- حقيبة اليدّ هذه - حقيبة اليدّ هذه ​