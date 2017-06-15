التحقيقات انطلقت...ورسالة من أم روي إلى رئيس الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الجرائم التي وقعت، ومنها جريمة مقتل الشاب روي حاموش، لن تمر من دون عقاب، مجدداً التشديد على ان اقسى العقوبات سوف تتخذ بحق الفاعلين و"نحن مصممون على فرضها".

وقال عون أمام افراد عائلة الشاب روي حاموش في بعبدا: "لقد وقعت في الفترة الاخيرة جرائم عدة وإن شاء الله نسرّع بالبت بها، وهذه على وجه الخصوص، فيتم اتخاذ العقوبات اللازمة كي تكون عبرة تفرض نفسها على الجميع في اسرع وقت ممكن."

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من جهته، شكر والد روي جوزيف حاموش الاهتمام الذي ابداه الرئيس عون حيال المأساة التي اصابت العائلة، فيما أكدت والدة الضحية أن "الامل بالرئيس عون للإقتصاص من المجرمين والقتلة كبير جداً".