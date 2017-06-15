بالصور - الاعتداء جنسيا على مرشحة فرنسية في سوق بباريس

رجل طرح وزيرة البيئة السابقة ارضا

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LBCI News Lebanon

تعرضت السياسية الفرنسية المحافظة البارزة ناتالي كوسيوسكو موريزيه لاعتداء جسدي أثناء توزيعها منشورات في سوق بباريس اليوم الخميس قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل مما أفقدها الوعي لفترة وجيزة.

وقال فريق حملة "كوسيوسكو موريزيه" إن رجلا طرح وزيرة البيئة السابقة في عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أرضا، وجرى نقلها إلى المستشفى.

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ومن المحتمل أن تخسر كوسيوسكو موريزيه مقعدها البرلماني بينما يتأهب حزب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لاقتناص فوز ساحق في الانتخابات البرلمانية.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب" صورا للسياسية البارزة وهي ممددة على الرصيف ورجل في الخمسين من العمر يرمي منشورات في وجهها.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي إنه سيفتح تحقيقا في الحادث الذي وقع في سوق شعبي على الضفة الغربية لنهر السين.