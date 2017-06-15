تناولوا البروكولي لمحاربة السكري!

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وجدت دراسة جديدة أن البروكلي يمكن أن يكون مفتاحاً لعلاج مرض السكري، إذ إن هذا النوع من الخضار يحتوي على مركب السولفورافان الذي يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.وقد وجدت الأبحاث أن تناول البروكولي (أو شربه على شكل عصير) يمكن أن يساعد على الحدّ من مرض السكري من النوع 2.وفي هذا السياق، من الضروري تسليط الضوء على أن تغيير نمط حياة الفرد، وخصوصاً السيطرة على السمنة، لأنّ هذا الأمر يُمكن أن يكون وسيلة فعالة لمحاربة المرض.باختصار، وجدت الدراسة التي نشرت في مجلة علوم الطب الانتقالي، أن هذا المركب الموجود في البروكولي لديه فائدة كبيرة للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة وداء السكري من النوع 2.