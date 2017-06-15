فنيانوس يعلن عن آلات جديدة لكشف المواد المتفجرة في المطار

فنيانوس يؤكد أن لا خوف على المطار

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس ان المخطط التوجيهي لمطار رفيق الحريري الدولي قدمته شركة "الميدل إيست" هبة للوزارة، والهدف منه هو إستيعاب قدرة حركة أكبر للمسافرين.

واكد فنيانوس ان المطار غير مكشوف أمنيا، لافتا الى انه سيكون هناك آلات تحمل باليد وسيارات تجول بالمطار بداخلها تجهيزات تؤشر الى ما اذا كان هناك مواد متفجرة أو ملتهبة.

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وقال فنيانوس "أتبنى كلام كل من المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والأمنيين ان لا خوف على المطار"، مشيرا الى انه بحاجة الى تعزيز القوى الأمنية داخله، مؤكد أن الاجراءات التي تتخذها وزارة الأشغال تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء تصب في إطار حمايته.